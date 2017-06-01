В Тбилиси впервые пройдет Международный балетный фестиваль

01.06.2017 13:01 Первый Тбилисский международный балетный фестиваль пройдет с 21 июня по 2 июля. На сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Захария Палиашвили выступят артисты балета из Грузии, Нидерландов, Польши, России, США и Германии.



Фестивалем руководит глава Государственного балета Грузии, прима-балерина Нино Ананиашвили.



Международный балетный фестиваль организован при поддержке Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили, министерства культуры и охраны памятников Грузии, мэрии Тбилиси, Банка TBC, а также посольства Королевства Нидерландов в Грузии и правительства Венгрии.

Откроется фестиваль 21 июня премьерой балета Александра Крейна «Лауренсия» в хореографии Вахтанга Чабукиани.



Это будет спектакль в новой хореографической редакции и постановке Нино Ананиашвили. В первый премьерный день солировать будет ведущая балерина Тбилисского театра Лали Канделаки и ведущий солист Бостонского балета Лаша Хозашвили. Показы «Лауренсии» повторятся 23 и 25 июня. Главные партии на этих вечерах исполнят Нуца Чекурашвили, Нино Самадашвили, Екатерина Сурмава, Ионен Такано, Френк Тонгерен и Давид Ананели.



Главным событием фестиваля станет выступление Нидерландского Театра танца 2 (NDT 2) – это будут первые гастроли коллектива в Грузии.



NDT 2 был основан в 1978 году на базе Нидерландского театра танца II (NDT II), специально для молодых исполнителей, отличающихся высокой техникой. На данный момент группа насчитывает 16 танцовщиков, чей возраст не превышает 23 лет. Руководит труппой Джеральд Тиббс.



В Тбилиси 28 и 29 июня голландцы покажут одноактные балеты известных современных хореографов – «Ловкость рук» (Sleight of Hand) Соля Леона и Пола Лайтфута, «Взаимный комфорт» (Mutual Comfort) Эдварда Клюга, «Соло» (Solo) Ханса ван Манена, «Кактусы» (Cacti) Александра Экмана и «I new then» Йохана Ингера.

Государственный балет Грузии будет представлен на фестивале двумя спектаклями, главные партии в которых исполнят ведущие танцовщики известных балетных трупп мира.



30 июня на фестивале будет представлен балет «Дон Кихот» композитора Людвига Минкуса, в котором выступят солисты Большого театра Москвы – Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов.



1 июля на сцене театра публика увидит балет «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского. В постановке станцуют ведущие солисты Польского национального балета Чинара Ализаде (Одетта-Идилия) и Владимир Ярошенко (принц Зигфрид).



Завершится фестиваль 2 июля балетным гала-концертом.



На вечере выступят Нино Ананиашвили, азербайджанская балерина, солистка Большого театра Чинара Ализаде, Владимир Ярошенко (Национальный балет Польши), Александр Волчков (Большой театр, Россия), Кариро Кабрера и Михаил Канискин (Берлинский государственный балет, Германия), а также Виктория Джаиани и Темур Сулуашвили (Балет Джоффри, Чикаго, США).



В фестивальных концертах примет участие оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили под управлением российского дирижера Алевтины Иоффе.



"Новости-Грузия"











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