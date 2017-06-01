МИД: Грузия готова развивать отношения с Японией в туристической сфере

01.06.2017 14:58 Грузия готова развивать отношения с Японией в туристической сфере, сказал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в ходе официального визита.



Джанелидзе отправился в Токио накануне. Визит стартовал со встречи с местными журналистами в национальном пресс-клубе Японии.



"Сегодня Грузия готова внести вклад в отношения между нашими странами большим экономическим потенциалом, а также предлагая интересные проекты. Мы будем рады, если сотрудничество между Грузией и Японией будет развиваться и в туристический сфере. Наша страна с удовольствием примет японских туристов. Япония – замечательная страна, я уверен, многие грузины хотели бы посетить ее", — цитирует Джанелидзе телекомпания Rustavi2.



Джанелидзе также провел встречу с замминистра иностранных дел Японии Нобуо Киси.



"В этом году отмечается 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Грузией и Японией, и я рад принимать министра иностранных дел Грузии в этот юбилейный год", — сказал японский дипломат.



Он подчеркнул, что Япония придает большое значение отношениям с Грузией и таким фундаментальным ценностям, как демократия, свобода, права человека и верховенство закона.



"Надеюсь, что двусторонние отношения между нашими странами еще более углубятся. Бизнес-среда Грузии пользуется очень хорошей репутацией в международном сообществе и является очень привлекательной для грузино-японских компаний", — сказал Киси.



В Токио Джанелидзе также посетил компанию Toshiba, где грузинскую делегацию ознакомили с производимой продукцией.



Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1993 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.















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