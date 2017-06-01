Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД: Грузия готова развивать отношения с Японией в туристической сфере


01.06.2017   14:58
Грузия готова развивать отношения с Японией в туристической сфере, сказал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в ходе официального визита.

Джанелидзе отправился в Токио накануне. Визит стартовал со встречи с местными журналистами в национальном пресс-клубе Японии.

"Сегодня Грузия готова внести вклад в отношения между нашими странами большим экономическим потенциалом, а также предлагая интересные проекты. Мы будем рады, если сотрудничество между Грузией и Японией будет развиваться и в туристический сфере. Наша страна с удовольствием примет японских туристов. Япония – замечательная страна, я уверен, многие грузины хотели бы посетить ее", — цитирует Джанелидзе телекомпания Rustavi2.

Джанелидзе также провел встречу с замминистра иностранных дел Японии Нобуо Киси.

"В этом году отмечается 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Грузией и Японией, и я рад принимать министра иностранных дел Грузии в этот юбилейный год", — сказал японский дипломат.

Он подчеркнул, что Япония придает большое значение отношениям с Грузией и таким фундаментальным ценностям, как демократия, свобода, права человека и верховенство закона.

"Надеюсь, что двусторонние отношения между нашими странами еще более углубятся. Бизнес-среда Грузии пользуется очень хорошей репутацией в международном сообществе и является очень привлекательной для грузино-японских компаний", — сказал Киси.

В Токио Джанелидзе также посетил компанию Toshiba, где грузинскую делегацию ознакомили с производимой продукцией.

Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1993 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии застраховано лишь 4.3% от общего числа зарегистрированных автомобилей
Сегодня банки являются конкурентами бизнеса - Окриашвили
Закон о запрете банкам владеть непрофильными активами будет ужесточен
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские оккупанты летом проведут более 100 учений в Абхазии
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Тбилиси оценивают как «циничное» решение прекратить следствие в отношении Канджи-Оглы
В Абхазии опровергли наличие представительства Hyundai
В Гудаутском районе муж застрелил жену
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан рассчитывает к 2030г довести экспортный потенциал газа до 30-40 млрд кубометров – глава Минэнерго
Журналист Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении границы, сопротивлении и контрабанде – Генпрокуратура Азербайджана
Глава МВД Грузии: Азербайджан не обращался с просьбой о выдаче оппозиционных активистов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна