Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии призвал воздержаться от спекуляций по делу Мухтарлы


01.06.2017   15:06
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призывал общественность воздержаться от преждевременных выводов по делу о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Тбилиси.

«Неприемлема дискредитация институтов, которые работают и заботятся о государственной безопасности. Министр внутренних дел сделал заявление, у нас есть связь с азербайджанскими коллегами, и я призываю воздержаться от преждевременных выводов до завершения следствия. Если мы будем способствовать уменьшению доверия к государственным институтам, нам будет очень сложно реально защищать безопасность нашей страны», — заявил Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.

Квирикашвили исключил причастность грузинских спецслужб к похищению журналиста и призвал в кратчайшие сроки установить обстоятельства произошедшего.

«Разумеется, я призываю правоохранителей в максимально короткие сроки сделать все для того, чтобы этот вопрос был расследован, и чтобы в нашей стране ни у кого не возникало сомнений относительно защиты прав человека… Это категорически неприемлемо и, конечно, я исключаю, что государственные структуры были вовлечены во что-то подобное. Ведется следствие, дождемся результатов», — заключил премьер.

Ранее сегодня глава МВД Грузии выступил с официальным заявлением по делу, исключив возможную причастность представителей органов правопорядка к похищению оппозиционного азербайджанского журналиста.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии застраховано лишь 4.3% от общего числа зарегистрированных автомобилей
Сегодня банки являются конкурентами бизнеса - Окриашвили
Закон о запрете банкам владеть непрофильными активами будет ужесточен
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские оккупанты летом проведут более 100 учений в Абхазии
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Тбилиси оценивают как «циничное» решение прекратить следствие в отношении Канджи-Оглы
В Абхазии опровергли наличие представительства Hyundai
В Гудаутском районе муж застрелил жену
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан рассчитывает к 2030г довести экспортный потенциал газа до 30-40 млрд кубометров – глава Минэнерго
Журналист Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении границы, сопротивлении и контрабанде – Генпрокуратура Азербайджана
Глава МВД Грузии: Азербайджан не обращался с просьбой о выдаче оппозиционных активистов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна