Премьер-министр Грузии призвал воздержаться от спекуляций по делу Мухтарлы

01.06.2017 15:06 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призывал общественность воздержаться от преждевременных выводов по делу о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Тбилиси.



«Неприемлема дискредитация институтов, которые работают и заботятся о государственной безопасности. Министр внутренних дел сделал заявление, у нас есть связь с азербайджанскими коллегами, и я призываю воздержаться от преждевременных выводов до завершения следствия. Если мы будем способствовать уменьшению доверия к государственным институтам, нам будет очень сложно реально защищать безопасность нашей страны», — заявил Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.



Квирикашвили исключил причастность грузинских спецслужб к похищению журналиста и призвал в кратчайшие сроки установить обстоятельства произошедшего.



«Разумеется, я призываю правоохранителей в максимально короткие сроки сделать все для того, чтобы этот вопрос был расследован, и чтобы в нашей стране ни у кого не возникало сомнений относительно защиты прав человека… Это категорически неприемлемо и, конечно, я исключаю, что государственные структуры были вовлечены во что-то подобное. Ведется следствие, дождемся результатов», — заключил премьер.



Ранее сегодня глава МВД Грузии выступил с официальным заявлением по делу, исключив возможную причастность представителей органов правопорядка к похищению оппозиционного азербайджанского журналиста.















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