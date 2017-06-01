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Премьер Грузии призвал воздержаться от спекуляций по делу Мухтарлы
01.06.2017 16:38
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призывал общественность воздержаться от преждевременных выводов по делу о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Тбилиси.
По заявлению адвокатов Мухтарлы, он был задержан неизвестными лицами в центре Тбилиси 29 мая и насильно перевезен в Баку, где власти обвинили его в незаконном пересечении границы, контрабанде и сопротивлении сотруднику погранполиции.
Супруга Афгана Мухтарлы и его адвокаты считают, что правительство Грузии помогло Азербайджану в похищении оппозиционного журналиста.
«Неприемлема дискредитация институтов, которые работают и заботятся о государственной безопасности. Министр внутренних дел сделал заявление, у нас есть связь с азербайджанскими коллегами, и я призываю воздержаться от преждевременных выводов до завершения следствия. Если мы будем способствовать уменьшению доверия к государственным институтам, нам будет очень сложно реально защищать безопасность нашей страны», — заявил Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.
Квирикашвили исключил причастность грузинских спецслужб к похищению журналиста и призвал в кратчайшие сроки установить обстоятельства произошедшего.
«Разумеется, я призываю правоохранителей в максимально короткие сроки сделать все для того, чтобы этот вопрос был расследован, и чтобы в нашей стране ни у кого не возникало сомнений относительно защиты прав человека… Это категорически неприемлемо и, конечно, я исключаю, что государственные структуры были вовлечены во что-то подобное. Ведется следствие, дождемся результатов», — заключил премьер.
Ранее сегодня глава МВД Грузии выступил с официальным заявлением по делу, исключив возможную причастность представителей органов правопорядка к похищению оппозиционного азербайджанского журналиста.
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