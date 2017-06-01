Президент Грузии поздравил юных жителей Грузии с днем защиты детей

01.06.2017 18:51 «Поздравляю с этим днем родителей, педагогов детсадов или школ – всех, кто посвятил свою жизнь воспитанию будущих поколений. Богатство и власть всего мира не стоят одной слезы ребенка – моральная максима, которой, думаю, мы должны измерять не только наше отношение к детям, но и любые наши шаги в личной, общественной или политической жизни»,- говорится в тексте поздравления Маргвелашвили.



«В Грузии не может быть праздничного настроения, пока в стране есть хотя бы один ребенок, который нуждается, голоден или которому больно. Поэтому этот день – это призыв для нас, старшего поколения, создать такую среду, где наши дети вырастут достойными, профессиональными гражданами», — отметил президент.



Международный день защиты детей отмечается уже почти 70 лет — с 1 июня 1950 года.















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