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Председатель Сената Парламента Казахстана призвал укреплять сотрудничество с Грузией


01.06.2017   18:54
Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев принял Посла Грузии в Казахстане 3ураба Абашидзе, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службы Сената Республики Казахстан.

Поздравив 3ураба Абашидзе с началом дипломатической миссии в нашей стране и пожелав ему успехов, Касым-Жомарт Токаев отметил, что за 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Астаной и Тбилиси достигнут высокий уровень сотрудничества.

По мнению Спикера Сената, важно обратить внимание на укрепление диалога законодательных органов двух стран, а также дальнейшее развитие торгово-экономических и культурных связей.

Руководитель верхней Палаты Парламента считает предстоящий официальный визит в Астану Президента Грузии очень важным, поскольку глава грузинского государства планирует посетить церемонию открытия Национального дня Грузии на «ЭКСПО-2017», провести переговоры с Президентом Казахстана.

Данный визит, по словам Касым-Жомарта Токаева, откроет новые возможности для многостороннего сотрудничества между двумя странами.






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