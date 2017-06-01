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Глава Минюста дала разъяснения по делу Мустафы Эмре Чабука


01.06.2017   19:12
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что на сегодняшний день ей сложно определить позицию в вопросе по задержанию гражданина Турции Мустафы Эмре Чабука.

По словам Теи Цулукиани, до проведения заседания суда, любая преждевременная оценка, будет «чисто спекулятивной». А пока, по словам Цулукиани, она может говорить только об известных ей фактах.

«Этот человек был приговорен к трехмесячному предварительному заключению. Оно может быть продлено дважды на три месяца, поскольку грузинское законодательство позволяет продлевать срок максимум до девяти месяцев.

За этот период, турецкое государство обязано представить уголовные материалы, доказывающие, что обвинение, предъявленное ему в Турецкой Республике, основано на реальных фактах», — заявила она.

Министр также подчеркнула, что в этом вопросе Турция и Грузия сотрудничают на основании Европейской конвенции об экстрадиции, и все процедуры должны пройти, с соблюдением всей стаей этой конвенции.

«Какие обвинения предъявляют ему, наши коллеги из дружественного государства нам пока не известно, так как материалы по делу пока не представлены», — отметила Цулукидзе.

Министр добавила, что грузинской стороне предоставлено только распоряжение об аресте Мустафы Эмре Чабука, что согласно Европейской конвенции, дает основание для его экстрадиционного заключения, до тех пор пока пока не будет изучена вся документация по этому делу.






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