Ираклий Кобахидзе о деле Афгага Мухтарлы

01.06.2017 19:44 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что следствие по делу азербайджанского журналиста скоро завершится.



«В связи с этим делом мы услышали различные версии. Выслушали официальную версию азербайджанской стороны, так же – версию адвоката. Со стороны исполнительной заявление сделано и пока что, будет проходить следствие. Разумеется, парламент подключится к этому процессу. В частности, у нас будет коммуникация, и я надеюсь, что это дело до конца прояснится, о чем мы и говорим», - заявил Ираклий Кобахидзе.

















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