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Ираклий Кобахидзе о деле Афгага Мухтарлы
01.06.2017 19:44
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что следствие по делу азербайджанского журналиста скоро завершится.
«В связи с этим делом мы услышали различные версии. Выслушали официальную версию азербайджанской стороны, так же – версию адвоката. Со стороны исполнительной заявление сделано и пока что, будет проходить следствие. Разумеется, парламент подключится к этому процессу. В частности, у нас будет коммуникация, и я надеюсь, что это дело до конца прояснится, о чем мы и говорим», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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