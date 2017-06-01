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Из Молдавии выслали сотрудника аналитического центра правительства России


01.06.2017   20:05
Заместитель главы аналитического центра при правительстве России Глеб Покатович был выслан из международного аэропорта Кишинева, сообщили в министерстве иностранных дел непризнанного Приднестровья, передает ТАСС.

«Покатович был задержан сегодня утром по прибытии в аэропорт города Кишинева представителями силовых структур Молдавии и депортирован», — сообщили представители ведомства.

Сообщается, что Покатович планировал отправиться в Тирасполь в рамках взаимодействия Приднестровья с Россией в сфере финансово-экономического аудита. Пограничная полиция Молдавии не смогла подтвердить произошедшее, так как сегодняшний день объявлен в стране выходным.






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