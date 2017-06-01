Из Молдавии выслали сотрудника аналитического центра правительства России

01.06.2017 20:05 Заместитель главы аналитического центра при правительстве России Глеб Покатович был выслан из международного аэропорта Кишинева, сообщили в министерстве иностранных дел непризнанного Приднестровья, передает ТАСС.



«Покатович был задержан сегодня утром по прибытии в аэропорт города Кишинева представителями силовых структур Молдавии и депортирован», — сообщили представители ведомства.



Сообщается, что Покатович планировал отправиться в Тирасполь в рамках взаимодействия Приднестровья с Россией в сфере финансово-экономического аудита. Пограничная полиция Молдавии не смогла подтвердить произошедшее, так как сегодняшний день объявлен в стране выходным.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

