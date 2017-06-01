|
Официальные лица Грузии комментируют предполагаемое похищение азербайджанского журналиста
01.06.2017 21:06
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе выступления на заседании правительства 1 июня призвал воздержаться от «предварительных заключений» по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.
«Очень хорошо понимаю взволнованность граждан и неправительственного сектора, работающего по направлению защиты прав человека, однако неприемлемо делать предварительные заключения. Тем более неприемлема дискредитация институтов, работающих и заботящихся о государственной безопасности», - заявил премьер-министр.
«Если мы будем содействовать снижению доверия к государственным институтам, нам очень трудно будет реально защищать безопасность нашей страны», - заявил он.
Он призвал правоохранительные структуры, «за максимально короткие сроки сделать все, чтобы этот вопрос был расследован и чтобы у наше стране ни у кого не возникло подозрений по поводу того, чтоб права человека защищены».
Премьер-министр Квирикашвили отметил, что «спекуляции» по поводу возможной передачи Афгана Мухтарлы спецслужбами Грузии властям Азербайджана «категорически недопустимы». «Естественно, исключаю, чтобы государственные структуры были бы вовлечены во что-нибудь такое», - заявил он и добавил, что «идет расследование и подождем заключения расследования».
Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили также прокомментировал дело азербайджанского журналиста и повторил призыв премьер-министра, воздерживаться от предварительных выводов.
Министр Мгебришвили на специальном брифинге 1 июня заявил, что азербайджанская сторона сообщила Тбилиси, что Мухтарлы был задержан азербайджанскими пограничниками из-за незаконного пересечения государственной границы со стороны Грузии по Белакенскому направлению и контрабанды недекларированной иностранной валюты в крупных размерах, которую он переносил из Грузии в Азербайджан.
«Хотим сообщить обществу, что Пограничная полиция Грузии охрану государственной границы осуществляется в соответствии с современными стандартами. Этот стандарт подразумевает контроль внешних территорий за пределами пропускных пунктов, т.н. зеленой линии, дежурными группами Пограничной полиции», - заявил Мгебришвили.
«Вероятность того, что какая-либо точка границы может быть пересечена человеком в обход пропускного пункта, низка, но существует. По заявлению азербайджанских коллег, в случае Афгана Мухтарлы мы имеем дело именно с таким фактом. Это и является единственным официальным и обоснованными правовым образом обстоятельством в деле», - заявил глава МВД Грузии.
«В СМИ распространилась информация, что якобы у Афгана Мухтарлы была заранее разработанная схема обхода границы, что это не было первым инцидентом и он регулярно осуществлял ввоз недекларированной иностранной валюты в Республику Азербайджан контрабандным путем», - заявил он.
Мгебришвили также отметил, что грузинская сторона «на данном этапе не сможет ни подтвердить и ни опровергнуть вышеуказанные обстоятельства. Следствие пока не установило неопровержимость и аутентичность этой версии. А также то, имела ли азербайджанская сторона заранее информацию и осуществляла ли она на этом конкретном участке усиленный контроль».
В то же время, Мгебришвили заявил, что «отличающаяся версия есть у супруги, азербайджанского журналиста и активиста Лейлы Мустафаевой и у адвоката Мухтарлы Эльчина Садыкова. По заявлению адвоката, его подзащитный говорит, что он был похищен в Тбилиси насильственно. По его словам, нападавшие были одеты в гражданскую одежду и он предполагает, что они могли быть представителями грузинской спецслужбы».
«К сожалению, заявление адвоката Мухтарлы было подхвачено совершенно односторонне и необоснованно определенными лицами и без всяких фактических доказательств происходит тиражирование этой версии. Мы хорошо понимает эмоциональное отношение к этому вопросу со стороны некоторых наших граждан и организаций, но, несмотря на такое отношение, мы считаем неправильным и недопустимым, делать предварительные заключения, тем более попытка дискредитации ведомства, ответственного за безопасность страны», - заявил министр ВД Грузии.
По словам Мгебришвили, Грузия является «правовой, демократической страной, которая стремится к европейским и евроатлантическим структурам, разделяет их ценности, признает верховенство закона и с полной ответственностью заявляю, что к такой версии дела правоохранительные ведомства Грузии не имеют никакого соприкосновения и не могут иметь».
«В нашей стране проживает огромное количество людей азербайджанской национальности и государство никогда не интересовалось их отношением к властям Азербайджана», - заявил он, - «Подчеркиваю, что азербайджанские партнеры также никогда не обращались к МВД Грузии с официальной или неофициальной просьбой по поводу ограничения в какой-либо форме прав граждан Азербайджана или по поводу их принудительного возвращения на родину».
По его словам, примечательно, что ни со стороны самого Афгана Мухтарлы не было зафиксировано какого-нибудь обращения к соответствующим ведомствам относительно вопроса его личной безопасности.
«Опираясь только на заявление адвоката задержанного и на распространившиеся в СМИ различные версии, без всяких аргументов, обвинять правоохранительные ведомства Грузии и Азербайджана является несправедливостью. В первую очередь, именно в интересы грузинского государства входит, чтобы в этом деле не оставалось никаких вопросов. Расследование установит фактические обстоятельства и на все вопросы будут даны соответствующие ответы», - добавил министр.
МВД Грузии заявило 31 мая, что расследование дела Афгана Мухтарлы было начато по статье 143 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает незаконное лишение свободы человеку.
Civil Georgia
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна