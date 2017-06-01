Официальные лица Грузии комментируют предполагаемое похищение азербайджанского журналиста

01.06.2017 21:06 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе выступления на заседании правительства 1 июня призвал воздержаться от «предварительных заключений» по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



«Очень хорошо понимаю взволнованность граждан и неправительственного сектора, работающего по направлению защиты прав человека, однако неприемлемо делать предварительные заключения. Тем более неприемлема дискредитация институтов, работающих и заботящихся о государственной безопасности», - заявил премьер-министр.



«Если мы будем содействовать снижению доверия к государственным институтам, нам очень трудно будет реально защищать безопасность нашей страны», - заявил он.



Он призвал правоохранительные структуры, «за максимально короткие сроки сделать все, чтобы этот вопрос был расследован и чтобы у наше стране ни у кого не возникло подозрений по поводу того, чтоб права человека защищены».



Премьер-министр Квирикашвили отметил, что «спекуляции» по поводу возможной передачи Афгана Мухтарлы спецслужбами Грузии властям Азербайджана «категорически недопустимы». «Естественно, исключаю, чтобы государственные структуры были бы вовлечены во что-нибудь такое», - заявил он и добавил, что «идет расследование и подождем заключения расследования».



Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили также прокомментировал дело азербайджанского журналиста и повторил призыв премьер-министра, воздерживаться от предварительных выводов.



Министр Мгебришвили на специальном брифинге 1 июня заявил, что азербайджанская сторона сообщила Тбилиси, что Мухтарлы был задержан азербайджанскими пограничниками из-за незаконного пересечения государственной границы со стороны Грузии по Белакенскому направлению и контрабанды недекларированной иностранной валюты в крупных размерах, которую он переносил из Грузии в Азербайджан.



«Хотим сообщить обществу, что Пограничная полиция Грузии охрану государственной границы осуществляется в соответствии с современными стандартами. Этот стандарт подразумевает контроль внешних территорий за пределами пропускных пунктов, т.н. зеленой линии, дежурными группами Пограничной полиции», - заявил Мгебришвили.



«Вероятность того, что какая-либо точка границы может быть пересечена человеком в обход пропускного пункта, низка, но существует. По заявлению азербайджанских коллег, в случае Афгана Мухтарлы мы имеем дело именно с таким фактом. Это и является единственным официальным и обоснованными правовым образом обстоятельством в деле», - заявил глава МВД Грузии.



«В СМИ распространилась информация, что якобы у Афгана Мухтарлы была заранее разработанная схема обхода границы, что это не было первым инцидентом и он регулярно осуществлял ввоз недекларированной иностранной валюты в Республику Азербайджан контрабандным путем», - заявил он.



Мгебришвили также отметил, что грузинская сторона «на данном этапе не сможет ни подтвердить и ни опровергнуть вышеуказанные обстоятельства. Следствие пока не установило неопровержимость и аутентичность этой версии. А также то, имела ли азербайджанская сторона заранее информацию и осуществляла ли она на этом конкретном участке усиленный контроль».



В то же время, Мгебришвили заявил, что «отличающаяся версия есть у супруги, азербайджанского журналиста и активиста Лейлы Мустафаевой и у адвоката Мухтарлы Эльчина Садыкова. По заявлению адвоката, его подзащитный говорит, что он был похищен в Тбилиси насильственно. По его словам, нападавшие были одеты в гражданскую одежду и он предполагает, что они могли быть представителями грузинской спецслужбы».



«К сожалению, заявление адвоката Мухтарлы было подхвачено совершенно односторонне и необоснованно определенными лицами и без всяких фактических доказательств происходит тиражирование этой версии. Мы хорошо понимает эмоциональное отношение к этому вопросу со стороны некоторых наших граждан и организаций, но, несмотря на такое отношение, мы считаем неправильным и недопустимым, делать предварительные заключения, тем более попытка дискредитации ведомства, ответственного за безопасность страны», - заявил министр ВД Грузии.



По словам Мгебришвили, Грузия является «правовой, демократической страной, которая стремится к европейским и евроатлантическим структурам, разделяет их ценности, признает верховенство закона и с полной ответственностью заявляю, что к такой версии дела правоохранительные ведомства Грузии не имеют никакого соприкосновения и не могут иметь».



«В нашей стране проживает огромное количество людей азербайджанской национальности и государство никогда не интересовалось их отношением к властям Азербайджана», - заявил он, - «Подчеркиваю, что азербайджанские партнеры также никогда не обращались к МВД Грузии с официальной или неофициальной просьбой по поводу ограничения в какой-либо форме прав граждан Азербайджана или по поводу их принудительного возвращения на родину».



По его словам, примечательно, что ни со стороны самого Афгана Мухтарлы не было зафиксировано какого-нибудь обращения к соответствующим ведомствам относительно вопроса его личной безопасности.



«Опираясь только на заявление адвоката задержанного и на распространившиеся в СМИ различные версии, без всяких аргументов, обвинять правоохранительные ведомства Грузии и Азербайджана является несправедливостью. В первую очередь, именно в интересы грузинского государства входит, чтобы в этом деле не оставалось никаких вопросов. Расследование установит фактические обстоятельства и на все вопросы будут даны соответствующие ответы», - добавил министр.



МВД Грузии заявило 31 мая, что расследование дела Афгана Мухтарлы было начато по статье 143 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает незаконное лишение свободы человеку.



Civil Georgia











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