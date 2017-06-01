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Грузия расположена на первой линии фронта российской пропаганды - Шота Ґвинерия


01.06.2017   23:05
Посол Грузии по делам НАТО Шота Ґвинерия убежден, что наиболее опасный элемент российской дезинформации направлен в зарубежную политику Грузии.

"Учитывая свое стратегическое расположение в бассейне Черного моря, Грузия для россиян является частью зоны влияния. Поэтому, наша страна расположена на первой линии фронта российской пропаганды. Наиболее опасный элемент российской дезинформации направлен в зарубежную политику Грузии", - рассказал Ґвинерия изданию "Gazeta Polska Codziennie ", сообщает" Польское радио ".

"Под прицелом пропаганды оказались все социальные группы. Русские знают, что не могут конкурировать ни с Европейским Союзом, ни с Североатлантическим альянсом. Поэтому, связанные с ними СМИ распространяют информацию о том, что членство Грузии в НАТО и ЕС - нереально. Это простое послание кремлевских СМИ должно дойти до всех пользователей " , - говорит грузинский посол.

По словам дипломата, Россия направила самый опасный элемент дезинформации в зарубежную политику Грузии.

"Такая пропаганда подвергает сомнению вероятность решения правительства в Тбилиси. Противодействовать эффектам российской дезинформации не так просто. Единственный выход - это ее опровержения и информирование местной и мировой общественной мысли в деле нашего прогресса на поле европейской и трансатлантической интеграции ", - отметил Ґвинерия.

Сегодня 900 грузинских солдат служат в Афганистане. Это самый большой военный контингент государства, не являющегося членом НАТО.






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