Таргамадзе: Государство не в состоянии выполнять свои функции

01.06.2017 23:46 По заявлению члена «Европейской Грузии» Гиви Таргамадзе, в связи с вывозом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Грузии была проведена спецоперация, которой руководил руководитель спецназа Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Зура Харазишвили.



По словам Таргамадзе, в курсе дела спецоперации был и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Как заявил Таргамадзе на пресс-конференции, создавшаяся ситуация тревожна.



«Непосредственно операцию выполнил руководитель спецназа СГБ Зура Харазишвили, тот же Хареба, вместе со своими двумя спецназовцами. В курсе дела этой операции от начала до конца был премьер-министр.



...Государство не в состоянии выполнять свои функции. Исходя из этого, я не удивляюсь комментариям премьера. Ситуация прямо можно сказать тревожная и тут отставка одного двух руководителей делу не поможет. Необходима минимум полная смена правительства», - заявил Гиви Таргамадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

