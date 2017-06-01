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Таргамадзе: Государство не в состоянии выполнять свои функции


01.06.2017   23:46
По заявлению члена «Европейской Грузии» Гиви Таргамадзе, в связи с вывозом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Грузии была проведена спецоперация, которой руководил руководитель спецназа Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Зура Харазишвили.

По словам Таргамадзе, в курсе дела спецоперации был и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Как заявил Таргамадзе на пресс-конференции, создавшаяся ситуация тревожна.

«Непосредственно операцию выполнил руководитель спецназа СГБ Зура Харазишвили, тот же Хареба, вместе со своими двумя спецназовцами. В курсе дела этой операции от начала до конца был премьер-министр.

...Государство не в состоянии выполнять свои функции. Исходя из этого, я не удивляюсь комментариям премьера. Ситуация прямо можно сказать тревожная и тут отставка одного двух руководителей делу не поможет. Необходима минимум полная смена правительства», - заявил Гиви Таргамадзе.







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