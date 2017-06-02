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Грузия представит ЕСПЧ трех кандидатов в судьи
02.06.2017 13:28
Кандидаты в судьи Страсбургского суда по защите прав человека из Грузии уже отобраны.
По нынешнему решению правительства Грузии, этими кандидатами являются Ладо Чантурия, Софья Джапаридзе, и Шота Гецадзе.
28 мая правительственная конкурсная комиссия отобрала пять кандидатов из участников конкурса в судьи Страсбургского суда.
По суммарным очкам среди 23 кандидатов самые высокие очки членов комиссии получили Ладо Чантурия, Софья Джапаридзе, Шота Гецадзе, Темур Алания, и Ираклий Дондоладзе
В частности, Ладо Чантурия - 5,2, Софья Джапаридзе-4,69, Шота Гецадзе- 2,85, Тамар Алания- 3,77, Ираклий Дондоладзе- 3,69.
На заседании правительства именно из этих пяти кандидатов были избраны три вышеназванных кандидата.
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