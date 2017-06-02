Грузия представит ЕСПЧ трех кандидатов в судьи

02.06.2017 13:28 Кандидаты в судьи Страсбургского суда по защите прав человека из Грузии уже отобраны.



По нынешнему решению правительства Грузии, этими кандидатами являются Ладо Чантурия, Софья Джапаридзе, и Шота Гецадзе.



28 мая правительственная конкурсная комиссия отобрала пять кандидатов из участников конкурса в судьи Страсбургского суда.



По суммарным очкам среди 23 кандидатов самые высокие очки членов комиссии получили Ладо Чантурия, Софья Джапаридзе, Шота Гецадзе, Темур Алания, и Ираклий Дондоладзе



В частности, Ладо Чантурия - 5,2, Софья Джапаридзе-4,69, Шота Гецадзе- 2,85, Тамар Алания- 3,77, Ираклий Дондоладзе- 3,69.



На заседании правительства именно из этих пяти кандидатов были избраны три вышеназванных кандидата.

















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