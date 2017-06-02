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Президент Грузии сделал комментарий по поводу возможного похищения азербайджанского журналиста


02.06.2017   13:36
Несколько дней назад в Тбилиси исчез человек и оказался в Баку – детский фокус, показанный всему обществу, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с сотрудниками Службы государственного аудита.

Он отметил, что имидж Грузии под серьезным ударом и примерами этого назвал дела, связанные с генеральным аудитором и азербайджанским журналистом.

«Несколько дней назад человек исчез в Тбилиси и оказался в Баку. Детский фокус для всего общества. Сидим и должны додуматься, как так происходит, что человек исчезает из пункта «а», появляется в пункте «б». Это как фокус для ребенка. Не знаю, у кого нужно нам спросить, Коперфильда или Вадачкория, как может быть, чтобы человек исчез из пункта «а», и оказался в пункте «б». Оказывается, мы должны спокойно подождать, как будет развиваться процесс, однако таким образом ущемляется имидж государства. Когда генеральный аудитор говорит, что на него осуществлено нападение во время исполнения служебных обязанностей, тут должна быть не война «видеокассетами», а защита государственного института», - заявил Георгий Маргвелашвили.






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