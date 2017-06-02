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В конституции Грузии есть ряд несоответствий, что требует исправления - Уильям Лахью


02.06.2017   13:41
Поддержка формирования институциональных структур, усиливающих принципы демократии, важна для демократического развития Грузии, ее евроатлантической интеграции и будущего членства в НАТО, - об этом руководитель Связного офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью заявил в президентской администрации, где проходит «круглый стол», организованный аппаратом Совета национальной безопасности.

Лахью также отметил, что в конституции есть ряд несоответствий, что требует исправления.

«В вашей конституции есть ряд несоответствий, что признает грузинское общество и особенно парламент. Эти несоответствия ставят в невыгодное положение институты национальной безопасности, в плане управления и подготовки к национальным кризисам, в том числе, к войне.

Мы приветствуем возможность обсудить поправки к Конституции, что поможет исправить недостатки. Связной офис НАТО не поддерживает какого-либо конкретного представителя руководства Грузии, будь то президент или премьер-министр, это не имеет значения. Важно, чтобы были сформированы структура, процесс, процедуры, институциональная эффективность», - сказал Уильям Лахью.






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