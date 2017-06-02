ЕСПЧ опубликовал решение по двум грузинским делам

02.06.2017 14:23 1 июня текущего года Европейский суд по правам человека опубликовал решения по делу "Мамука Нозадзе против Грузии", и "Давид Миндадзе и Валерьян Немсицверидзе против Грузии".



По информации Министерства юстиции, дело "Мамука Нозадзе против Грузии" касается претензий истца в результате задержания адвоката Мамуки Нозадзе 3 ноября 2005 года и его последующего заключения, на основании разных статей европейской Конвенции.



По распоряжению, вынесенному 1 июня 2017 года, Европейский суд оставил в силе аргументацию правительства Грузии, и посчитал все претензии истца неприемлемыми.



Что касается дела "Давид Миндадзе и Валерьян Немсицверидзе против Грузии", оно касается разных незаконных действий, в том числе, пытки и незаконного заключения, осуществленного в отношении истцов Давида Миндадзе и Валерьяна Немсицверидзе предыдущей властью.



"По фактическим обстоятельствам дела, обеих истцов задержали в 2004 году и обвинили в нападении, связанном с членом парламента Грузии (К.Г.). Национальный суд признал их виновниками, в том числе, за попытку убийства в отягчающих обстоятельствах.



Страсбургский суд установил по делу нарушение следующих статей Конвенции по защите прав и основных свобод человека:



Статьи 3 Конвенции (запрещение пытки)- нарушение касается пытки истца Миндадзе (жестокое избиение и использование электрошока) со стороны полицейских 13 мая 2004 года. Нарушение статьи 3 установлено также из-за неэффективности расследования факта пытки 13 мая 2004 года.



Нарушение пункта 1 статьи 5 (право свободы и безопасности) касается предварительного заключения истцов с 13 января 2005 года по 7 июня 2005 года, которое Страсбургский суд признало как незаконное. Нарушение пункта 3 той же статьи касается необоснованности предписаний о заключении от 10 ноября 2004 года и 7 июня 2005 года.



Нарушение пункта 1 статьи 6 касается нарушения права справедливого рассмотрения уголовного дела истцов, что выразилось в получении признательного показания и других заявлений от истца Миндадзе путем пытки.



А также нарушением прав заявителей пользоваться услугой избранного ими адвоката с начального этапа разбирательства.



Суд обязал государство, выплатить 28 000 евро в пользу Миндадзе, и 16 000 евро Немсицверидзе в виде возмещения морального вреда; А также выплатить 4 800 евро в пользу обеих истцов для возмещения затрат и расходов"- говорится в информации, распространенной Министерством юстиции.



















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