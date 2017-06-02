АМЮГ: На обсуждение Конституции люди приходили с написанными на бумаге вопросами

02.06.2017 14:50 «Мобилизация трудоустроенных в местных муниципалитетах людей и педагогов с помощью написанных заранее вопросов, ведение процесса обсуждения в пользу правящей команды, созданный у микрофона искусственный барьер, из-за которого никто, кроме мобилизованной группы не мог задать вопросы - вот нарушения, которые, по данным «Ассоциации молодых юристов Грузии» (АМЮГ) сопровождали всеобщее обсуждение конституции», - пишет газета «Резонанси».



«Мобилизованы были сотрудники муниципалитетов, а также педагоги и воспитатели из детсадов. Подобные случаи были везде, где проводился первый этап обсуждений. Это Озургети, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди и т.д.» - говорит парламентский секретарь АМЮГ Софио Чарели. На вопрос, были ли заранее розданы вопросы участникам встречи и кто присутствовал при этом факте, она ответила, что затрудняется назвать конкретный вопрос, потому что это носило системный характер и за этим следили представители АМЮГ», - отмечает издание.



«В Зугдиди был случай, когда наши представители приходили на место обсуждений раньше, но их отказывались впускать. Именно в это время по указанию высокопоставленных чиновников муниципалитета охрана впускала в зал группы конкретных людей. Потом, когда двери открылись для всех, оказалось, что зал переполнен. Наши наблюдатель и представитель кое-как попали внутрь, но часть общественности осталась на улице», - говорит Софио Чарели, по словам которой, в Зугдиди были более вместительные здания, но почему-то было выбрано именно это. Не было ли это сделано специально, чтобы максимально заполнить зал теми людьми, которые имели написанные вопросы и вели обсуждение в нужном направлении», - продолжает издание.



«Эти обвинения прокомментировали Мамука Мдинарадзе и Илья Накашидзе. Мдинарадзе заявил, что имеет «субъективные причины» не комментировать это. Что касается Ильи Накашидзе, по его словам, ничего подобного не было», - заключает издание.















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