Япония упростит визовый режим для граждан Грузии

02.06.2017 15:37 Гражданам Грузии в ближайшее время станет проще получить визу в Японию. Об этом накануне сообщил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида после встречи со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, находящимся в Токио.



По словам Кисида, Япония намерена упростить визовые процедуры для граждан Грузии с тем, чтобы развивать связи между народами двух государств, а также грузино-японское сотрудничество в сфере туризма.



Кроме того, на портале для путешественников Travel Adviser, принадлежащего внешнеполитическому ведомству Японии, профиль Грузии будет улучшен. В частности, японские туристы на этой веб-странице смогут узнать о высоком уровне безопасности в Грузии.



На встрече Кисида и Джанелидзе также было заявлено о готовности расширить двухстороннее сотрудничество в сферах экономики, энергетики, инноваций, высоких технологий и сельского хозяйства.



Еще одно важное соглашение, которое обсуждали министры, касается активизации инвестиционного сотрудничества Грузии и Японии.



Кишида заявил, что Токио и Тбилиси начнут переговоры по соответствующему соглашению в ближайшее время. По его словам, этот меморандум станет позитивным сигналом об инвестиционных возможностях Грузии для японских деловых кругов. В этой связи было подчеркнуто стратегическое положение Грузии и либеральный бизнес-климат.



Министр иностранных дел Грузии поблагодарил японскую сторону за политическую, а также финансовую и техническую поддержку. Джанелидзе особенно отметил деятельность Агентства международного сотрудничества Японии (Japan International Cooperation Agency, JICA).



Глава МИД Японии, в свою очередь, подтвердил готовность Токио продолжать активное участие в инфраструктурных проектах, реализуемых в Грузии.



В ходе переговоров стороны говорили и об оккупированных территориях Грузии. Джанелидзе проинформировал своего японского коллегу о нынешней ситуации в Абхазии и Цхинвальском регионе. Кишида в очередной раз выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.



На встрече также обсуждались международные форматы сотрудничества Грузии и Японии. Министры договорились об организации двухсторонних визитов высокого уровня. В завершение переговоров Джанелидзе пригласил Кишида посетить Грузию с официальным визитом.



Михаил Джанелидзе отправился в Японию 31 мая, чтобы принять участие в торжественном праздновании 25-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Японией, а также провести ряд двухсторонних встреч.



Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1993 года. В настоящее время Япония оказывает Грузии помощь в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.



"Новости-Грузия"











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