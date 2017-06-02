Президент Грузии еще раз раскритиковал подход к принятию конституционных поправок

02.06.2017 18:32 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили еще раз раскритиковал работу Конституционной комиссии на встрече, организованной аппаратом Совета национальной безопасности. В особенности его критика касалась "всеобщего обсуждения", в ходе которого комиссия не прислушалась ни к экспертам, ни политикам, не учла мнения неправительственного сектора.



Президент выразил надежду, что те квалифицированные вопросы, которые есть по поводу сферы безопасности, будут восприняты правильно и адекватно.



«К сожалению, заявления парламента о том, что форсированно начинается первое и второе чтение, удивительны, потому что даже в календарном плане неясно, как они будут учитывать пожелания Венецианской комиссии, которая должна была дать свои рекомендации. Я надеюсь, что все поймут необходимость максимального консенсуса по этому вопросу. Нужно прийти к общему соглашению. Но, к сожалению, сегодняшние заявления производят на меня иное впечатление. Я надеюсь, что это будет понято.



Если был такой подход, что слушать никого не нужно - ни экспертов, ни политиков, если не требовалась чья-либо поддержка, тогда на что были потрачены четыре месяца, и для чего создавалась комиссия и проводились обсуждения? Можно было прямо проголосовать за этот документ. Я думаю, что есть понимание необходимости консенсуса. Грузинское общество не примет однопартийную конституцию и вернется к анализу и обсуждению этих вопросов», - заявил Георгий Маргвелашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

