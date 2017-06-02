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Омбудсмен: Мы требуем элементарной истины – расследовать факт насилия в отношении


02.06.2017   18:41
Мы требуем элементарной истины – есть факт насилия, давление на конкретного высокопоставленного чиновника и нужно это расследовать, - об этом заявил Народный защитник Грузии Уча Нанашвили, комментируя дело о противостоянии, произошедшем между генеральным аудитором Лашей Тордия и бывшим главным прокурором Отаром Парцхаладзе.

Как отметил Уча Нунуашвили, когда реально расследования не происходит, это является проблемой.

«На протяжении целого месяца мы повторяем, что должно было быть проведено объективное расследование. По сей день не даны ответы на многие вопросы и это является проблемой в этом государстве», - заявил Уча Нануашвили.






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