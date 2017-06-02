Хидашели: Не может страна иметь претензию на демократию, когда на ее территории похищают человека

02.06.2017 19:47 Бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели считает, что заявления правительства Грузии в связи с азербайджанским журналистом, являются абсолютно неубедительными.



На ее взгляд, нельзя, чтобы страна имела претензии на демократию, и на ее территории похищали человека.



"Нельзя, чтобы страна имела претензии на демократию, и на ее территории похищали человека, потом перевозили в страну, откуда в свое время он бежал из-за политической угрозы. Поэтому, думаю, за это время правительство уже должно было опубликовать доказательство, распространить видеоматериал о передвижении этого человека.



Думаю, ни в какой ситуации у власти нет хорошей позиции. Один вариант, что она участвовала в случившемся, и это катастрофа, второй вариант, что не участвовала, и спецоперацию провела другая страна, что катастрофа еще большего масштаба. Население этой страны заслуживает знать, что произошло, и необходимо поставить вопрос ответственности того, кто это совершил"- заявила Тина Хидашели.

















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