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Хидашели: Не может страна иметь претензию на демократию, когда на ее территории похищают человека


02.06.2017   19:47
Бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели считает, что заявления правительства Грузии в связи с азербайджанским журналистом, являются абсолютно неубедительными.

На ее взгляд, нельзя, чтобы страна имела претензии на демократию, и на ее территории похищали человека.

"Нельзя, чтобы страна имела претензии на демократию, и на ее территории похищали человека, потом перевозили в страну, откуда в свое время он бежал из-за политической угрозы. Поэтому, думаю, за это время правительство уже должно было опубликовать доказательство, распространить видеоматериал о передвижении этого человека.

Думаю, ни в какой ситуации у власти нет хорошей позиции. Один вариант, что она участвовала в случившемся, и это катастрофа, второй вариант, что не участвовала, и спецоперацию провела другая страна, что катастрофа еще большего масштаба. Население этой страны заслуживает знать, что произошло, и необходимо поставить вопрос ответственности того, кто это совершил"- заявила Тина Хидашели.







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