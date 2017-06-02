Оппозиция вызывает в парламент глав МВД и СГБ

02.06.2017 20:18 Оппозиция вызывает в парламент министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили и главу Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, где намерена потребовать от них ответа на все вопросы, которые имеются у общества «в связи с фактом похищения» азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



Об этом на брифинге 2 июня заявил представитель фракции «Европейская Грузия — движение за свободу» парламента Грузии Отар Кахидзе.



«Мы, «Европейская Грузия», требуем, чтобы перед фракциями, входящими в парламентское меньшинство, предстали глава СГБ господин Гомелаури и глава МВД господин Мгебришвили и ответили на все вопросы, которые имеются у общества в связи с похищением Афгана Мухтарлы. Мы должны обязательно отреагировать на эти возмутительные действия, а все лица, которые были вовлечены в них, обязательно должны предстать перед правосудием», — заявил Кахидзе.



По его информации, в похищении Афгана Мухтарлы участвовали трое сотрудников криминальной полиции Грузии, а также к этому делу причастны высокопоставленные чиновники СГБ и МВД.



Отар Кахидзе обратился к парламентскому большинству и призвал его осознать недопустимость подобных деяний и не становиться их соучастниками.















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