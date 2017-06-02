«Консенсус по проекту Конституции Грузии – нулевой» - глава администрации президента

02.06.2017 20:42 «В связи с конституционным законопроектом консенсус у нас нулевой», — заявил глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили после встречи с народным защитником Грузии Учей Нануашвили. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча состоялась 2 июня, и в ней также принимала участие парламентский секретарь президента Анна Долидзе. Главной темой обсуждения был проект изменений в Конституцию Грузии, который находится в процессе так называемого «всенародного обсуждения».



«Консенсус по проекту Конституции у нас нулевой. Практически ни одна из участвовавших в конституционной комиссии партий, неправительственных организаций, а также народный защитник не поддержали проект Конституции. И соответственно, мы получаем документ, который касается образа жизни каждого человека, судьбы страны, и по которому имеется согласие только одной партии», — отметил глава президентской администрации.



По его словам, такой документ не может называться Конституцией и очень далек от легитимации. Абашишвили подчеркнул необходимость поиска общих точек, по которым можно достичь консенсуса, и пояснил, что время для этого пока есть, тем более, что Венецианская комиссия заключения по данному законопроекту еще не сделала.



«Принятие такого документа с нулевым консенсусом поставит демократические процессы в стране под очень большую угрозу», — констатировал Георгий Абашишвили.



Администрация президента Грузии намерена продолжить встречи по вопросу конституционных изменений с различными общественными группами.















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