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Янош Херман выразил беспокойство по делу о возможном похищении азербайджанского журналиста


02.06.2017   22:57
Мы выражаем беспокойство в связи с произошедшим, внимательно наблюдаем за процессом и верим, что расследование будет доведено до конца, - об этом заявил журналистам руководитель представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман, комментируя дело азербайджанского журналиста.

«Присоединяюсь к тому беспокойству, к тем высказываниям, которые сделаны защитниками прав человека и журналистами по вопросу азербайджанского журналиста. Мы говорим, что он азербайджанец, но проживал в Грузии. Внимательно наблюдаем и узнаем всю ту информацию, которую предоставляют обществу правительство, неправительственные организации, Народный защитник и политические партии.

Вы упомянули ожидания, и есть ожидания того, что факты будут установлены и это вопрос разъяснится. Кроме ожиданий, хочу сказать пару слов в связи с контекстом. Мы ценим усилия Грузии в плане соблюдения высоких стандартов прав человека. Так что, верим, что правительство останется верным этому принципу», - заявил Янош Херман.






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