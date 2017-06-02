Янош Херман выразил беспокойство по делу о возможном похищении азербайджанского журналиста

02.06.2017 22:57 Мы выражаем беспокойство в связи с произошедшим, внимательно наблюдаем за процессом и верим, что расследование будет доведено до конца, - об этом заявил журналистам руководитель представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман, комментируя дело азербайджанского журналиста.



«Присоединяюсь к тому беспокойству, к тем высказываниям, которые сделаны защитниками прав человека и журналистами по вопросу азербайджанского журналиста. Мы говорим, что он азербайджанец, но проживал в Грузии. Внимательно наблюдаем и узнаем всю ту информацию, которую предоставляют обществу правительство, неправительственные организации, Народный защитник и политические партии.



Вы упомянули ожидания, и есть ожидания того, что факты будут установлены и это вопрос разъяснится. Кроме ожиданий, хочу сказать пару слов в связи с контекстом. Мы ценим усилия Грузии в плане соблюдения высоких стандартов прав человека. Так что, верим, что правительство останется верным этому принципу», - заявил Янош Херман.















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