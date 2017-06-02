Саакашвили назвал своей целью смену политической элиты в Украине

02.06.2017 23:16 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили назвал своей целью смену власти в Украине. Такое заявление Саакашвили сделал на встрече с митингующими у здания кабинета министров в Киеве работниками «Черкассыоблэнерго», которые требовали выплаты зарплаты.



«Моя цель - помочь всем этим людям. Как помочь? Только командой. Только парламентским большинством, новым правительством, новыми людьми! Полностью убрать старый политический класс», - сказал Михеил Саакашвили.



По его словам, «все это закончится для Порошенко очень плачевно, а для людей - хорошо».



Саакашвили отметил, что пока не готов объявить, представит ли свою кандидатуру на пост президента Украины. «Я сейчас не готов говорить, буду ли я баллотироваться в президенты Украины. Но мне должности не нужны. Мне Петр Порошенко лично предлагал должность председателя кабинета министров, но я отказался», - добавил он.















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