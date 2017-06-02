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Посол Грузии в Украине завершает свою дипломатическую миссию
02.06.2017 23:24
Посол Грузии в Украине Михеил Уклеба завершает свою дипломатическую миссию в Украине.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.
В пресс-службе МИД сообщили, что государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине Михеилом Уклеба.
"В связи с завершением дипломатической миссии посла Грузии в Украине, государственный секретарь поблагодарил Уклебу за значительный личный вклад и плодотворную работу по укреплению украинского-грузинских отношений", - говорится в сообщении.
Напомним, Уклеба полноценно приступил к исполнению обязанностей посла в Украине в 2013 году.
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