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Азербайджанские власти отказали МККК во встрече с задержанным журналистом


02.06.2017   23:57
Оппозиционный журналист Афган Мухтарлы находится в Бакинском СИЗО-1, заявил адвокат Эльчин Садыгов. Он сообщил, что следы от побоев журналист демонстрировал в суде. Правозащитник Огтай Гюльалыев заявил о недопуске к Мухтарлы представителей Красного Креста, передает «Кавказский узел».

Заявление генеральной прокуратуры Азербайджана об отсутствии следов насилия на теле Мухтарлы не соответствует действительности, утверждает Садыгов. «Следы насилия на теле Афгана были запротоколированы во время очной ставки в следственном управлении погранслужбы с признанным потерпевшим пограничником. В суде во время избрания меры пресечения журналист показал судье следы побоев», - рассказал адвокат.

Сегодня, 2 июня, в Бакинское СИЗО-1 к Мухтарлы не допустили сотрудников Бакинского представительства Международного Комитета Красного Креста, сообщил со ссылкой на дипломатический источник глава общественного альянса «Азербайджан без политзаключенных» Огтай Гюльалыев.

В представительстве МККК отказались комментировать слова Гюльалыева. «Посещение мест содержания и встречи с заключенными входит в мандат МККК, но мы никогда не предоставляем информации об этом», - заявили в пресс-службе представительства.






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