Омбудсмен: Похищение Мухтарлы перечеркнуло очень много достижений страны

03.06.2017 12:17 В истории Грузии последних лет это, наверное, один из самых печальных фактов, когда из центра города, при свете дня, пропадает человек и оказывается в соседнем государстве, - об этом заявил Народный защитник Грузии Уча Нануашвили в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс», оценивая дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



По словам Народного защитника, один этот факт поставил под вопрос очень многое в этой стране, в том числе то, защищены ли мы.



«Мы не знаем, кто будет следующим, так как таких фактов в Грузии давно не было. Тут речь о журналисте-беженце, который преследуется в собственной стране и в подобной ситуации весь цивилизованный мир стоит бок о бок с таким человеком. Я помню лишь несколько прецедентов в мире, когда происходит передача журналиста или правозащитника, и для меня вдвойне печально, когда такое происходит в Грузии», - заявил Народный защитник.



По словам Нануашвили, это факт перечеркнул очень много достижени, которых достигла страна, и возникает вопрос, «не возвращается ли то ушедшее время, от которого все отстраняемся?!». По его словам, такой мобилизации международных организаций по конкретному факту нарушения прав человека в Грузии он не помнит давно, исходя из того, что заявления сделали Евросоюз, Совет Европы, комиссар по защите прав человека, Human Rights Watch, Amnesty International и др.















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