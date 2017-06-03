Правительство Грузии обещало в совершенстве расследовать дело Мухтарлы - посол США

03.06.2017 12:50 Официальные лица правительства Грузии пообещали, что детально и в совершенстве расследуют обстоятельства дела Афгана Мухтарлы. Об этом заявил посол США в Грузии, отвечая на вопрос о деле азербайджанского журналиста.



«Это по-настоящему серьезные обвинения. У нас в связи с этим был контакт с государственными должностными лицами Грузии. Они пообещали, что детально и в совершенстве расследуют обстоятельства дела Афгана Мухтарлы. Они, разумеется, сознают серьезность этого вопроса. Они также заверили нас, что безопасности тех азербайджанских граждан, правозащитников, которые проживают в Грузии, опасность не угрожает», - заявил Ян Келли.















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