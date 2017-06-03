|
Правительство Грузии обещало в совершенстве расследовать дело Мухтарлы - посол США
03.06.2017 12:50
Официальные лица правительства Грузии пообещали, что детально и в совершенстве расследуют обстоятельства дела Афгана Мухтарлы. Об этом заявил посол США в Грузии, отвечая на вопрос о деле азербайджанского журналиста.
«Это по-настоящему серьезные обвинения. У нас в связи с этим был контакт с государственными должностными лицами Грузии. Они пообещали, что детально и в совершенстве расследуют обстоятельства дела Афгана Мухтарлы. Они, разумеется, сознают серьезность этого вопроса. Они также заверили нас, что безопасности тех азербайджанских граждан, правозащитников, которые проживают в Грузии, опасность не угрожает», - заявил Ян Келли.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна