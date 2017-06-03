|
В администрации президента проходят встречи в связи с конституционными изменениями
03.06.2017 13:48
В администрации президента Грузии в связи с конституционными изменениями проходят встречи с различными субъектами.
Глава администрации Георгий Абашишвили и советник президента по политическим вопросам Пикрия Чихрадзе встречаются в Авлабарской резиденции с членами координационного совета квалифицированных оппозиционных партий и представителями парламентской оппозиции.
Как заявил до начала встречи член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, по конституционным изменениям необходим консенсус. «С версией конституционных изменений не согласен никто – единственный, чье мнение отличается, это «Грузинская мечта». Хотим максимально дать понять всем, что избирательную систему Муссолини принимать нельзя», - сказал он.
По заявлению члена координационного совета квалифицированных оппозиционных партий Георгия Ахвледиани, оппозиция занимает одну позицию по вопросам упразднения барьера, перераспределения мандатов и упразднения блоков, однако важно, чтобы консенсус был и по остальным вопросам.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна