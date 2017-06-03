В администрации президента проходят встречи в связи с конституционными изменениями

03.06.2017 13:48 В администрации президента Грузии в связи с конституционными изменениями проходят встречи с различными субъектами.



Глава администрации Георгий Абашишвили и советник президента по политическим вопросам Пикрия Чихрадзе встречаются в Авлабарской резиденции с членами координационного совета квалифицированных оппозиционных партий и представителями парламентской оппозиции.



Как заявил до начала встречи член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, по конституционным изменениям необходим консенсус. «С версией конституционных изменений не согласен никто – единственный, чье мнение отличается, это «Грузинская мечта». Хотим максимально дать понять всем, что избирательную систему Муссолини принимать нельзя», - сказал он.



По заявлению члена координационного совета квалифицированных оппозиционных партий Георгия Ахвледиани, оппозиция занимает одну позицию по вопросам упразднения барьера, перераспределения мандатов и упразднения блоков, однако важно, чтобы консенсус был и по остальным вопросам.















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