Трамп: Независимость и демократия Грузии — пример для всего мира

03.06.2017 14:21 Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Георгия Квирикашвили и жителей Грузии с Днем независимости страны.



26 мая Грузия отмечала 99-ю годовщину восстановления государственной независимости. Поздравительное письмо Трампа было обнародовано пресс-службой администрации грузинского правительства сегодня.



В нем Трамп выразил уверенность, что партнерство Грузии и США в будущем еще больше усилится.



«Грузию и США связывает надежное и активное партнерство, о котором мы говорили во время вашего визита в Вашингтон, и это партнерство, по моему глубокому убеждению, в будущем укрепится еще больше», — говорится в послании американского президента.



Трамп поблагодарил Грузию за вклад в обеспечение международной безопасности, который государство вносит посредством участия в миротворческих миссиях.



«После восстановления независимости Грузия стала демократическим лидером, который вносит свой вклад в обеспечение глобальной безопасности. США выражают благодарность за ваш вклад в Афганистане, который, к сожалению, повлек за собой жертвы. Мы ценим, что в Афганистане, в рамках миротворческой миссии НАТО, грузинские военные несут службу вместе с американскими и международными вооруженными силами. Также мы ценим ваше партнерство в Ираке и в Сирии в рамках созданной коалиции по борьбе с «Исламским государством»», — пишет лидер США.



Он отмечает, что Грузия «настойчиво и сознательно встала на путь определения собственного будущего», несмотря на связанные с безопасностью проблемы в регионе и «давление внешних сил».



Трамп пообещал, что США и впредь будут поддерживать Грузию, народ которой сделал выбор в пользу демократии.



«В будущем мы будем поддерживать ваш выбор, поскольку независимость и демократия Грузии является примером для всего мира. Соединенные Штаты решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», — говорится в письме.



Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 90-х годов — обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области.



Квирикашвили 8 мая прибыл в Вашингтон по приглашению вице-президента США Майка Пенса с трехдневным официальным визитом.



Премьер Грузии провел встречу с Дональдом Трампом и Пенсом. После глава грузинского правительства встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, с министром финансов Стивеном Мнучином и министром торговли Уилбуром Россом, а также с сенаторами, в том числе, с председателем Военного комитета Сената США Джоном Маккейном.



В ходе этих встреч обе стороны подчеркивали, что американо-грузинское стратегическое партнерство остается очень прочным. Американская сторона поддержала территориальную целостность и суверенитет Грузии и стремления Тбилиси, направленные на интеграцию с ЕС и НАТО. Кроме того, был подписан важный договор о взаимодействии в области безопасности, который позволит двум странам обмениваться разведывательной информацией и укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

