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Абашишвили: Власти предстоит пройти тест на демократию


03.06.2017   17:26
Или мы примем проект конституции при наличии широкого консенсуса, или примем без консенсуса и тогда эта версия конституции будет очень далека от легитимации, а процесс будет так же далек от демократии, - об этом заявил глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили после встречи, состоявшейся в президентской резиденции в связи с проектом конституции.

По заявлению Георгия Абашишвили, процесс по данному вопросу продолжается. Он выразил надежду на то, что последующие недели будут использованы именно для достижения консенсуса.

«Сегодняшняя реальность в связи с проектом конституционных изменений следующая – неправительственные организации, Народный защитник, политические партии, практически все группы, кроме власти, соглашаются по очень многим принципиальным вопросам и занимают практически единую позицию. К сожалению, власть все еще не намерена принимать решение при консенсусе. Власть предложила проект конституции, достигнутый с нулевым консенсусом, но пока еще есть ресурс для достижения консенсуса, так как сейчас власти предстоит пройти один из главных тестов – на демократию», - заявил Георгий Абашишвили.

В Авлабарской президентской резиденции в связи с изменениями в конституции прошла встреча с членами координационного совета квалифицированных оппозиционных партий и представителями парламентской оппозиции.






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