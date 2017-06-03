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Мэр Тбилиси анонсировал начало строительства многоэтажных парковок


03.06.2017   17:28
Для обустройства многоэтажных парковок около тбилисской мэрии, филармонии, национального стадиона и еще в семи местах столицы мэрия в ближайшее время объявит тендер, - об этом «IPN» сообщил мэр Тбилиси Давид Нармания.

По его словам, выбраны привлекательные с коммерческой точки зрения конкретные места. На данный момент готовится документация для тендеров, после чего будет объявлен тендер.

«Работа над технической документацией по устройству многоэтажных парковок завершена и тбилисская мэрия уже сдала эту документацию. Выбраны конкретные места. Эти места изучены с коммерческой точки зрения, все десять привлекательны. Сейчас идет подготовка документации для тендера, после чего будет объявлен тендер», - заявил Давид Нармания.

Мэр столицы назвал три из 10 отобранных мест. В частности, парковки будут устроены около мэрии, филармонии и национального стадиона.






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