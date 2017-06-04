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Президент Грузии готов предоставить семье Мухтарлы гражданство Грузии


04.06.2017   12:20
Президент Грузии согласен предоставить гражданство Грузии в максимально сжатые сроки членам семьи азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, предположительно похищенного из Тбилиси в Баку.

Как заявляют в администрации президента, для предоставления гражданства необходимо, чтобы члены семьи обратились с соответствующим заявлением к президенту.

Напомним, что премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился с просьбой к президенту страны в качестве исключения предоставить членам семьи Мухтарлы гражданство Грузии в кратчайшие сроки.

По заявлению главы администрации президента Георгия Абашишвили, он встретится с супругой Афгана Мухтарлы и предоставит ей детальную информацию по данному вопросу.

"Президенту понравилась инициатива премьера. Мы считаем, что в этой сложной ситуации это правильная идея. Я по поручению президент встречусь завтра с семьей журналиста и в случае желания у них, в кратчайшие сроки, в качестве исключения, президент предоставит им гражданство", - заявил вчера Абашишвили.

Он также отметил, что президент может удовлетворить данную просьбу за несколько часов после подачи заявления.

Необходимо отметить, что супруга журналиста Лейла Мустафаева наотрез отказалась получать гражданство Грузии.

"Принять гражданство Грузии я не соглашусь. Это бы означал отказ от гражданства моей страны, чего я не хочу. Год назад я попросила право жительства и тогда мне ответили, что якобы мы занимаемся опасными делами, и отказали. Сейчас изменилось что-либо? Я уже не опасна. У меня большая просьба не ставить шоу из дела похищения журналиста, лучше пусть правоохранители расследуют дело должным образом", - заявила Мустафаева.






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