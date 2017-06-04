Госдеп США будет пристально следить за расследованием возможного похищения азербайджанского журналиста

04.06.2017 13:53 Госдепартамент США распространил заявление по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который пропал в Тбилиси, где проживал в последний год и оказался в Баку, где против него возбуждено уголовное дело.



В заявлении отмечается, что США будут «пристально наблюдать за расследованием факта вероятного похищения журналиста в Грузии».



«В США обеспокоены информацией о похищении 30 мая в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и последующем аресте его в Азербайджане. Также мы обеспокоены арестом 25 мая в Азербайджане заместительницы председателя «Народного фронта» Гезяль Байрамлы.



Призываем правительство Азербайджана освободить всех лиц, которые арестованы из-за использования своих фундаментальных свобод, в соответствии с международными обязательствами на уровне ООН и ОБСЕ.



Мы пристально наблюдаем за проводящимся правительством Грузии расследованием вероятного похищения и призываем, чтобы оно было полным, прозрачным и своевременным», — говорится в заявлении Государственного департамента США.



По данным адвоката Эльчина Садыгова, Гезяль Байрамлы была задержана вечером 25 мая при возвращении с лечения в Грузии на погранично-таможенном пункте «Сыныг кёрпю» в Газахском районе Азербайджана. В Грузию Байрамлы приезжала для проведения медицинской операции.



По данным государственной пограничной службы Азербайджана, у активистки были изъяты незадекларированные 12 тысяч долларов, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. В ночь на 27 мая суд вынес решение об аресте Байрамлы на три месяца. Сама Байрамлы отвергла обвинения и назвала их политически мотивированными. Защита уже приступила к составлению жалобы в Страсбургский суд.



Что касается переехавших в Грузию год назад Афгана Мухтарлы и его жены Лейлы Мустафаевой, то они активно публиковали в оппозиционных азербайджанских изданиях статьи и расследования, посвященные бизнес-интересам азербайджанской власти, коррупции и практике политического преследования в Азербайджане.



По заявлению адвокатов Мухтарлы, он был задержан неизвестными лицами в центре Тбилиси около дома 29 мая и насильно перевезен в Баку, где власти обвинили его в незаконном пересечении границы и контрабанде. Если его признают виновным, журналисту грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



Супруга Афгана Мухтарлы считает, что правительство Грузии помогло Азербайджану в похищении оппозиционного журналиста. Лейла Мустафаева также отказалась от предложенного накануне правительством Грузии гражданства, настаивая на проведении расследования вероятного похищения ее мужа.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/gosdepartament-ssha-nameren-pristalno-sledit-za-delom-zhurnalista-afgana-muhtarly/#t20c















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