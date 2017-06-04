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Руководство Грузии выражает соболезнования в связи с терактом в Лондоне
04.06.2017 14:21
Президент и премьер Грузии выразили свои соболезнования по поводу теракта в Лондоне.
В ночь на воскресенье, 4 июня, в столице Великобритании произошли сразу два происшествия, которые полиция квалифицирует как теракты.
Сначала автомобильный фургон на скорости 80 километров в час врезался в пешеходов на Лондонском мосту, некоторые из которых в результате погибли. Затем из фургона вышли трое человек с ножами и стали нападать на прохожих в районе «Боро Маркет», где расположено много пабов.
Все трое нападавших были застрелены прибывшей на место полицией. Жертвами теракта стали шесть человек, еще 48 доставлены в больницы.
Получил ранение в голову один из полицейских, принимавший участие в спецоперации. Медики всю ночь свозили пострадавших в шесть городских больниц, легко раненым оказывалась помощь на месте, их поместили в отель Andaz, который находится недалеко от Лондонского моста
«Я потрясен из-за произошедшего в Лондоне ужасного террористического акта, жертвами которого стали невинные люди. Соболезную семьям погибших и выражаю поддержку британскому народу и правительству», — говорится в заявлении Георгия Маргвелашвили.
«Очень сожалею из-за произошедших в Лондоне террористических атак, жертвами которых вновь стали невинные люди — погибло шестеро и ранены десятки людей. Сочувствую и соболезную семьям погибших, британскому народу и правительству. В эти тяжелые минуты мы рядом с ними», — говорится в заявлении Георгия Квирикашвили.
Это уже третий теракт в Британии за три месяца.
22 марта шесть человек, включая нападавшего, погибли и по меньшей мере 50 человек были ранены в результате нападения около здания парламента.
Нападавший Халид Масуд сначала на автомобиле врезался в прохожих на Вестминстерском мосту, после чего вышел из машины и с ножом побежал к парламенту, где был застрелен полицейскими.
22 мая 22 человека погибли и 116 были ранены в результате взрыва, устроенного смертником на «Манчестер-Арене».
Нападавший — 22-летний Салман Абеди — взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала, когда зрители расходились после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/prezident-i-premer-gruzii-soboleznuyut-v-svyazi-s-novym-teraktom-v-londone/#t20c
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