Руководство Грузии выражает соболезнования в связи с терактом в Лондоне

04.06.2017 14:21 Президент и премьер Грузии выразили свои соболезнования по поводу теракта в Лондоне.



В ночь на воскресенье, 4 июня, в столице Великобритании произошли сразу два происшествия, которые полиция квалифицирует как теракты.



Сначала автомобильный фургон на скорости 80 километров в час врезался в пешеходов на Лондонском мосту, некоторые из которых в результате погибли. Затем из фургона вышли трое человек с ножами и стали нападать на прохожих в районе «Боро Маркет», где расположено много пабов.



Все трое нападавших были застрелены прибывшей на место полицией. Жертвами теракта стали шесть человек, еще 48 доставлены в больницы.



Получил ранение в голову один из полицейских, принимавший участие в спецоперации. Медики всю ночь свозили пострадавших в шесть городских больниц, легко раненым оказывалась помощь на месте, их поместили в отель Andaz, который находится недалеко от Лондонского моста

«Я потрясен из-за произошедшего в Лондоне ужасного террористического акта, жертвами которого стали невинные люди. Соболезную семьям погибших и выражаю поддержку британскому народу и правительству», — говорится в заявлении Георгия Маргвелашвили.



«Очень сожалею из-за произошедших в Лондоне террористических атак, жертвами которых вновь стали невинные люди — погибло шестеро и ранены десятки людей. Сочувствую и соболезную семьям погибших, британскому народу и правительству. В эти тяжелые минуты мы рядом с ними», — говорится в заявлении Георгия Квирикашвили.



Это уже третий теракт в Британии за три месяца.



22 марта шесть человек, включая нападавшего, погибли и по меньшей мере 50 человек были ранены в результате нападения около здания парламента.



Нападавший Халид Масуд сначала на автомобиле врезался в прохожих на Вестминстерском мосту, после чего вышел из машины и с ножом побежал к парламенту, где был застрелен полицейскими.



22 мая 22 человека погибли и 116 были ранены в результате взрыва, устроенного смертником на «Манчестер-Арене».



Нападавший — 22-летний Салман Абеди — взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала, когда зрители расходились после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/prezident-i-premer-gruzii-soboleznuyut-v-svyazi-s-novym-teraktom-v-londone/#t20c



"Новости-Грузия"











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