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Тереза Мэй: «Настало время сказать – Хватит!»


04.06.2017   19:14
Настало время сказать – Хватит!, - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, говоря о терроризме, передает Радио Свобода.

"Мы не можем и не должны притворяться, что все может продолжаться так, как оно есть", – сказала Мэй в своем заявлении по случаю террористического нападения в Лондоне, во время которых семь человек были убиты и десятки ранены.

Трое подозреваемых в терроризме въехали на микроавтобусе в пешеходов на Лондонском мосту поздно вечером 3 июня, а затем закололи людей на соседнем рынке Боро, прежде чем их застрелили полицейские. Мэй сказала в телевизионном заявлении, что трое мужчин были в поддельных поясах шахидов, чтобы сеять панику и страх.

После теракта большинство политических партий приостановили избирательную кампанию, но Мэй сказала, что всеобщие выборы состоятся, как планировалось, 8 июня.

"Нельзя позволить насилию нарушить демократический процесс", – заявила она.

Это был третий террористический акт в Великобритании с конца марта после аналогичной атаки 22 марта возле парламента на Вестминстерском мосту и взрыва бомбы на поп-концерте в Манчестере 22 мая.






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