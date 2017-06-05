Усупашвили: Дела шиты не белыми, а красными нитками

05.06.2017 10:54 «У меня к вам просьба, совет, подсказка, чтобы такими необдуманными политическими заявлениями, неосмысленными шагами вы сами, уважаемые министры, премьер, не дискредитировали государство» - заявил бывший председатель парламента Давид Усупашвили в ответ на вопрос в связи с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли, и заявлений власти Грузии в данном контексте.



В то же время Давид Усупашвили сделал акцент об отношении власти к делу бывшего главного прокурора Парцхаладзе и действующего руководителя Службы государственного аудита Тордия.



"В связи с делом Парцхаладзе осталось совершенно четкое впечатление, что высшие представители государственных служб занимались не выяснением деталей дела, а политическим спасением конкретного человека. В такой ситуации, разумеется, слово власти теряет авторитет"- заявил Давид Усупашвили.



По его же мнению, когда люди видят некомпетентность, несогласованность, неосмысленность власти, и шитые белыми нитками дела, в такой ситуации слово представителей государства теряет цену.



"Будучи в коалиции я часто говорил о том, что нередко дела шиты ни белыми, а уже красными нитками. Когда в обществе возникает ощущение, что власть что-то замяла, выдумала, утаила, не удивляйтесь, что во время второго такого случая слово лишается цены. Это весьма опасное дело. Нам нужна власть, и правительство, слово которого имеет доверие и внутри, и за пределами страны. Поэтому пусть перестанут делать такие дела, которые в конечном итоге ослабляют авторитет государства"- заявил экс-председатель парламента Грузии Давид Усупашвили.



















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