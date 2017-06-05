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«Мечта» рассматривает кандидатуру Каладзе на пост мэра Тбилиси
05.06.2017 11:31
Правящая команда рассматривает в столичные мэры кандидатуру вице-премьера Кахи Каладзе. Об этом заявил член большинства Гия Вольски в "Шато Мухрани", где "Грузинская мечта" провела выездную встречу.
По его же словам, альтернативные предложения не рассматривались:
"Консультации об этом идут в довольно позитивном формате"- отметил Гия Вольски.
По его же словам, они примут окончательное решение на заседании политсовета "Грузинской мечты".
Встреча в "Шато Мухрани" была закрытой для СМИ, и на ней присутствовали премьер-министр и председатель парламента. Члены "Грузинской мечты" обсудили вопросы, связанные с выборами местного самоуправления, и конституционными изменениями.
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