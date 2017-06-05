Четыре арабских государства разорвали дипотношения с Катаром

05.06.2017 11:42 Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет заявили утром в понедельник о разрыве дипломатических отношений с соседним Катаром, которому они вменяют поддержку террористов и экстремистов. Об этом сообщает DW.



Как отмечается, Катар также выводят из состава арабской коалиции, которая ведет борьбу с повстанцами-хуситами в Йемене.



Формальным поводом для такого шага названа поддержка Катаром террористов, в частности "Исламского государства" (ИГ) и "Аль-Каиды". Коалиция под руководством Саудовской Аравии также обвинила Доху "в поддержке террористических организаций в Йемене". Манама обвинила Катар в "подстрекательстве" и "финансировании связанных с Ираном групп для организации диверсий и паники в Бахрейне", а Каир - во "враждебной деятельности против Египта.



После разрыва отношений дипломатические миссии четырех государств в Катаре будут закрыты, также прекращается морское и воздушное сообщение с эмиратом.



Как известно, в конце мая обнародована речь эмира Катара о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало критику на саммите стран Персидского залива. Позже Доха заявила, что публикацию сделали хакеры.



В Катаре базируются около 10 тысяч солдат США. Неизвестно, коснется ли их дипломатический скандал. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже призвал страны Персидского залива к преодолению противоречий и сохранению единства.



На фоне новостей из Персидского залива нефть марки Brent на азиатских рынках подорожала на 0,5 процента до 50,18 доллара США.















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