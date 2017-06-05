Парламент начинает обсуждение проекта конституционных поправок

05.06.2017 12:56 Законодательный орган начинает обсуждение конституционного проекта, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.



По его словам, общенародное обсуждение проекта, проходившее в течение месяца, завершено.



«Начинаем обсуждение документа в парламентском формате. В течение текущей недели, с сегодняшнего дня по пятницу включительно, состоятся комитетские слушания. После этого начнется обсуждение в пленарном формате. Мы хотели затем провести обсуждения на сессии, то есть, в неделю 12-26 июня, однако пленарное заседание Венецианской комиссии назначено на 16 июня, и мы приняли решение подождать окончательного заключения Венецианской комиссии. Исходя из этого, нам потребуется созвать внеочередное заседание в неделю 19 июня, состоится рассмотрение в первом чтении. После этого мы перейдем к комитетским слушаниям, и по их завершению продолжатся пленарные обсуждения», - заявил Кобахидзе.















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