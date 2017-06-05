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МИД Азербайджана прокомментировал заявления ЕС и Госдепа США по делу Афгана Мухтарлы
05.06.2017 13:24
Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал заявления Европейского Союза и Госдепартамента США, сделанные 3 и 4 июня в связи с задержанием оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы.
«Мы считаем неверной попытку политизации этого, находящегося в чисто политической плоскости, вопроса. Круги, которые преднамеренно политизируя данный вопрос, безуспешно пытаются нанести урон азербайджано-грузинским отношениям, никогда не сумеют достичь своей цели», - сказал Хикмет Гаджиев.
По его словам, Азербайджан и Грузию связывают традиционно дружественные отношения, стратегическое партнерство, опирающиеся на общие интересы, взаимовыгодное сотрудничество и уважение, на принципы невмешательства во внутренние дела друг друга и недопущение использования территории одной страны против другой.
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