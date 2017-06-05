МИД Азербайджана прокомментировал заявления ЕС и Госдепа США по делу Афгана Мухтарлы

05.06.2017 13:24 Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал заявления Европейского Союза и Госдепартамента США, сделанные 3 и 4 июня в связи с задержанием оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы.



«Мы считаем неверной попытку политизации этого, находящегося в чисто политической плоскости, вопроса. Круги, которые преднамеренно политизируя данный вопрос, безуспешно пытаются нанести урон азербайджано-грузинским отношениям, никогда не сумеют достичь своей цели», - сказал Хикмет Гаджиев.



По его словам, Азербайджан и Грузию связывают традиционно дружественные отношения, стратегическое партнерство, опирающиеся на общие интересы, взаимовыгодное сотрудничество и уважение, на принципы невмешательства во внутренние дела друг друга и недопущение использования территории одной страны против другой.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

