Выборы президента остаются темой спекуляций со стороны правящего большинства

05.06.2017 13:28 По заявлению председателя парламента Ираклия Кобахидзе, в правящей команде все сходятся в том, что порядок президентских выборов следует изменить, и в будущем он должен быть избран непрямым путем.



Однако, по его же заявлению, определенные депутаты протестуют против прямых выборов президента в 2018 году, и считают, что политический компромисс, из-за которого шли на эту уступку, потерял смысл:



"Касательно срока президентских выборов, вчера в связи с этим состоялась дискуссия в формате большинства. Вообще, принципиально важно в парламентской системе то, что мы должны перейти на непрямые выборы. В связи с этим вопросов уже нет. Касательно сроков, в связи с этим вчера было серьезное обсуждение, есть разногласие о том, что будет по законопроекту определено проведение прямых выборов в будущем году.



В связи с этим в правящей команде было сопротивление. Определенные депутаты протестовали против этого. Мы сказали, что на основании компромисса мы могли оставить прямые выборы в будущем году, а также с учетом персонального фактора, связанного с действующим президентом, разговор был о том, что с учетом существующих реалий компромисс потерял смысл. Мы еще раз обсудим это. Мы можем обдумать два альтернативных решения"- отметил Ираклий Кобахидзе.

















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