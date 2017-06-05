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В правящем большинстве имеются серьезные противоречия по поводу перехода на пропорциональную систему выборов


05.06.2017   14:17
По заявлению председателя парламента Ираклия Кобахидзе, внутри большинства имеет место серьезное противоречие в связи с переходом на пропорциональную избирательную систему.

По его заявлению на сегодняшнем брифинге, лично по его позиции, существующую на сегодня избирательную систему необходимо изменить на пропорциональную систему, и он лично постарается убедить в этом коллег:

"Есть серьезные трения внутри большинства в связи с переходом на пропорциональную систему. В долгосрочном периоде существующая система создает риски. По моей позиции, необходимо перейти на пропорциональную систему. Есть серьезные трения внутри команды, консультации будут продолжаться"- заявил Кобахидзе.







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