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Парламент утвердит конституционные изменения до конца июня - Кобахидзе


05.06.2017   14:18
На сегодняшней пресс-конференции председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил о том, что парламент до конца июня утвердит конституционные изменения.

По его словам, рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента состоится после того, как будет опубликовано заключение Венецианской комиссии.

"Закончилось общее рассмотрение конституционного законопроекта, и мы начинаем рассмотрение документа в парламентском формате. С сегодняшнего дня включительно по пятницу будут проводиться комитетские слушания. А после этого начнется рассмотрение в пленарном формате.

Мы хотели провести рассмотрение законопроекта на очередных сессиях, но пленарное заседание Венецианской комиссии было назначено на 16 июня, и мы приняли решение подождать этого заключения. Исходя из этого, на текущей неделе не будет первого слушания, и нам придется созвать внеочередное заседание на следующей неделе, когда состоится рассмотрение первым слушанием.

После этого мы опять перейдем на комитетское рассмотрение, а затем опять на пленарное, и мы примем законопроект, то есть закон будет рассмотрен двумя слушаниями, и будет принят до конца июня. Разумеется, документ будет пересмотрен, и в него войдет целый ряд поправок на основании результатов всеобщего народного рассмотрения, а также с учетом рекомендаций Венецианской комиссии"- заявил председатель парламента.

Проект конституционных изменений был зарегистрирован в парламенте 1 мая.







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