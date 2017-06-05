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ЕНД призывает премьера уволить руководителей силовых ведомств
05.06.2017 14:42
"Единое национальное движение" обращается к премьер-министру страны, и призывает его уволить с занимаемой должности, как министра внутренних дел, так и руководителя Службы государственной безопасности, и вице-премьера. В противном случае Ника Руруа грузится, что партия вместе с грузинским народом добьется того, что правительство уйдет в отставку в полном составе.
"Похищение азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли по оценке Государственного департамента США и Союза Европы, требует того, чтобы конкретные лица без всяких отговорок взяли на себя ответственность за это.
Этот, и все подобные постыдные и преступные факты уничтожают всякую перспективу нашей стране, вредят позициям Грузии на международной арене. Следовательно, мы считаем обязательным, чтобы власть адекватно отреагировала, чего по сегодняшний день сознательно не делает.
Призываем премьер-министра Квирикашвили, освободить от занимаемой должности министра внутренних дел Мгебришвили, руководителя СГБ Гомелаури, и вице-премьера Джеджелава, который в течение всего этого времени ведет наглую дезинформационную кампанию с целью пустить пыль в глаза, и обмануть грузинское общество.
Если вышеназванные ответственные лица не уйдут в отставку, или премьер-министр не освободит их, мы вместе с нашими соратниками, грузинским народом добьемся отставки всего состава правительства"- заявил Ника Руруа.
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