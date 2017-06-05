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Дипотношения с Катаром разорвали уже шесть арабских стран


05.06.2017   14:53
Вслед за Бахрейном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией дипломатические отношения с Катаром разорвали Йемен и Ливия.

«Практика Катара по борьбе с ополчением хуситов и поддержке экстремистских формирований вышла наружу», — приводит телеканал Al Arabiа текст заявления правительства Йемена.

По данным Sky News Arabia, глава МИД Ливии Мохаммед Аль Дэри в свою очередь подчеркнул, что временный ливийский кабинет под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, штаб-квартира которого находится на востоке страны, пошел на такой шаг в знак солидарности с Бахрейном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.

5 июня упомянутые страны объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» и дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах. Также исламская военная коалиция по главе с Эр-Риядом, состоящая из Египта, Бахрейна, ОАЭ и ряда других стран, прекратили участие Катара в операции против ИГ.







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