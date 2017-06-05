«Европейская Грузия» требует от власти ответов по делу Мухтарлы

05.06.2017 15:16 "Европейская Грузия" требует, чтобы в связи с делом азербайджанского журналиста в парламент пришли министр внутренних дел и начальник СГБ. По словам члена партии, Елены Хоштария, данные чиновники должны дать ответы на вопросы, а также обнародовать записи.



"Мы должны заставить власть дать ответы на вопросы. Если у власти пройдет это, это означает, что все мы, граждане, все политики подписываемся под тем, что нашего государства не существует. Не говоря о международном вреде, о моральной стороне, которая невообразима в данной ситуации. Мы потребовали, чтобы министр внутренних дел и начальник СГБ явились в парламент, и серьезно дали ответ на все вопросы, и обнародовали записи"- говорит депутат от парламентского меньшинства.



29 мая Азербайджанского активиста и журналиста Афгана Мухтарли похитили из Тбилиси. По информации адвоката, правда, задержавшие его не представились, но, по мнению Мухтарли, это были сотрудники спецслужб Грузии. По заявлению адвоката Афгана Мухтарли, на его подзащитного надели мешок на голову. По словам Афгана Мухтарли, в третьей машине говорили на азербайджанском языке.



Азербайджанский журналист рассказывает, что когда с него сняли мешок, он находился на погранично-пропускном пункте Азербайджана. По словам Мухтарли, ему положили в карман 10 000 евро. Власть Азербайджана вменяет ему незаконное пересечение границы и контрабанду.



В настоящем Афгана Мухтарли перевели в изолятор предварительного заключения Баку сроком на три месяца.

















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