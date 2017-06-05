|
Обязательная военная служба больше не будет определяться конституцией Грузии
05.06.2017 16:12
Обязательная военная служба больше не будет определяться конституцией Грузии.
Как пояснил на сегодняшней пресс-конференции председатель парламента Ираклий Кобахидзе, политикой парламента и правительства определяется, какой должна быть система призыва и будет ли существовать обязательная служба.
«Это не будет больше урегулировано на уровне конституции. Соответственно, парламент и правительство должны решать, как сформируется система военного призыва», - заявил Кобахидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна