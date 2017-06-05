Обязательная военная служба больше не будет определяться конституцией Грузии

05.06.2017 16:12 Обязательная военная служба больше не будет определяться конституцией Грузии.



Как пояснил на сегодняшней пресс-конференции председатель парламента Ираклий Кобахидзе, политикой парламента и правительства определяется, какой должна быть система призыва и будет ли существовать обязательная служба.



«Это не будет больше урегулировано на уровне конституции. Соответственно, парламент и правительство должны решать, как сформируется система военного призыва», - заявил Кобахидзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

