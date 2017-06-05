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Литва начинает строительство забора на границе с Россией
05.06.2017 17:04
Литва в понедельник, 5 июня, начинает строительство забора на границе с Россией. Ограждение будет возведено на участке в 44,6 километра. Об этом сообщает DW со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (СОДКБ).
"Речь идет о двухметровом металлическом заборе с дополнительным оборудованием. Его возведут в тех местах, где госграница проходит по суше, - на участке от точки пересечения границ Литвы, Польши и России до Виштынецкого озера и на участках границы в Шакяйском и Вилкавишском районах до Немана. По периметру границы вдоль Немана (109 км) ранее уже были установлены системы наблюдения", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Саулюс Сквернялис в январе заявил, что забор, который Литва планирует возвести на границе с Россией и Белоруссией, прежде всего необходим для обеспечения экономической безопасности страны и ЕС.
Ранее сообщалось, что в 2017 году Вильнюс впервые выделит 3,6 млн евро на строительство стены на границе с российским эксклавом – Калининградской областью. Латвия и Эстония также или уже построили заборы на границе с Россией, или планируют это сделать. Латвия, в частности, строит забор высотой около трех метров на границе с Россией и Белоруссией. Основная цель - борьба с нелегальной иммиграцией.
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